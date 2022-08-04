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    04 августа 2022, 12:36

    НАТО не захотел превращения конфликта на Украине в большую войну

    Генсек НАТО Столтенберг сообщил о желании альянса предотвратить большую войну из-за Украины

    Максим Зинкин

    Североатлантический альянс не хочет превращения локального конфликта на Украине в полномасштабную войну на континенте. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Норвегии, написал ТАСС.

    По словам генсека, текущая обстановка в Европе является самой опасной со времен Второй мировой войны.

    «НАТО не хочет превращения ситуации на Украине в большую войну на европейском континенте», — заявил он.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны сами подстегивают кровопролитие и затягивают боевые действия, оказывая поддержку вооружением украинским националистам.

    Руководитель департамента новых угроз и вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин сообщал, что НАТО также поддержал вербовку иностранных военных-наемников в ряды украинской армии. Причем непосредственно вербовкой занимаются дипломатические ведомства Украины в других странах, что нарушает международное право.