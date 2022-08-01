Мир столкнулся с серьезными проблемами в сфере стратегической безопасности. Ситуация сейчас гораздо хуже, чем во времена холодной войны. Об этом в своем Теlеgrаm-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В США вспомнили, что вопросы безопасности поднимали даже в период холодной войны с СССР и находили компромиссы.

«Байден скрепя сердце выплюнул, <…> что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ заметил, что планы американцев в целом внушают оптимизм, если бы не одно «но».

«Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», — подчеркнул Медведев.

Он заметил, что чуть больше месяца назад уже говорил о важности для США вопросов стратегической безопасности, которые невозможно решить без участие России. Американская сторона должна была так или иначе поднять этот вопрос.

«Ну вот. Приползли. <…> Оно нам вообще надо? Мир стал другим», — резюмировал Дмитрий Медведев.