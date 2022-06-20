Названо число раненых и пропавших без вести после атаки ВСУ на буровые платформы «Черноморнефтегаза»

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о трех раненых и семи пропавших без вести в результате атаки ВСУ на буровые платформы «Черноморнефтегаза». Информация появилась в Telegram-канале Аксенова.

«Гарантирую, что поиски [пропавших] будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших», — добавил он.

По информации главы Крыма, на данный момент удалось эвакуировать 94 человека. Еще 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ.

Вооруженные силы Украины атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза» около 08:00 20 июня. В это время на буровых платформах находились 12 человек. Пятерых удалось спасти, из них трое оказались ранены. К спасательной операции подключили патрульные суда и авиацию. Ситуацию держат на контроле Министерство обороны России и ФСБ.

Подача газа жителям Крыма осуществляется в штатном режиме.