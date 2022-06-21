Атаку на буровые вышки Крыма осудили в некоторых регионах Украины

Атака украинской стороны на буровые платформы Крыма — это проявление террористической сущности киевского режима. Об этом заявили представители военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» назвал эту ситуацию лишним подтверждением «террористического начала находящегося с нами по соседству опасного новообразования».

«Атака на буровые платформы Крыма — это терроризм, так был совершен удар по мирным объектам. Пока будет существовать нынешний киевский режим, мы будем постоянно в опасности и находиться под угрозой», — отметил Рогов.

Нацистский и человеконенавистнический режим на Украине, по его словам, должен быть окончательно денацифицирован и разоружен.

Схожее мнение у заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Атака на гражданские объекты, по его словам, доказывает превращение Украины в террористическую организацию.

«Это типичные нацисты. Они поступают так же, как поступали фашисты во времена Великой Отечественной войны», — отметил Стремоусов.

Накануне, 20 июня, ВСУ атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, удалось спасти пять работников. Через несколько часов он сообщил о трех раненых и семи пропавших без вести в результате атаки. Аксенов гарантировал, что поиски пропавших будут продолжаться.