Спецоперация 10 февраля 2023, 13:07 Офис Зеленского сообщил, что у ВСУ практически не осталось боеприпасов Замглавы офиса Зеленского Жовква: у ВСУ почти не осталось боеприпасов Сайт президента Украины

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У ВСУ почти не осталось боеприпасов. Об этом Bloomberg сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Сейчас у нас почти ноль боеприпасов. Они очень быстро заканчиваются из-за интенсивности боев», — отметил он.

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Жовква заявил, что Украине нужно больше оружия, в том числе ракет дальнего радиуса действия и реактивных самолетов, чтобы вернуть захваченные города и перехватить российские ракеты.

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Накануне российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные начали активно использовать дроны с кустарными боеприпасами.

Тем временем советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что все дороги рядом с Артемовском находятся под полным огневым контролем российских войск.