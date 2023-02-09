Спецоперация 09 февраля 2023, 15:16 ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении в минувшие сутки Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 90 боевиков на Донецком направлении РИА «Новости»

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Министерство обороны РФ доложило о ходе проведения спецоперации за прошедшие сутки. Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.

Группировки войск «Южная» совместно с воздушными войсками и артиллерией уничтожили около 90 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийскую систему М109 «Paladin» производства США и радиолокационную станцию на данном направлении.

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«Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка Донецкой Народной Республики уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков.

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Ранее американский институт изучения войны (ISW) заявил, что ВС России перехватили инициативу в Луганской Народной Республике и начали масштабное наступление. Военные аналитики добавили, что российская армия достигла некоторых успехов в Артемовске Донецкой Народной Республики.