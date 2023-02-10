Важное 10 февраля 2023, 08:36 Власти ДНР сообщили о полном контроле дорог около Артемовска Советник врио главы ДНР сообщил о полном контроле дорог около Артемовска РИА «Новости»

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Все дороги рядом с Артемовском находятся под полным огневым контролем Вооруженных сил России. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский, написал ТАСС.

По его словам, освобождение Красной горы говорит о том, что «фактически с этих возвышенностей» российские силы обстреливают все дороги.

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«Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам — то есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооруженных формирований есть, но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ», — сказал он во время выступления на «Амурмедиафоруме-2023».

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Ранее на этой неделе командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил о продолжении успешного наступления российских войск на Артемовск. По его словам, ВС России заняли даже несколько улиц.

Он отметил, что российские военные двигаются в сторону трассы на Константиновку. Это единственный оставшийся маршрут, по которому националисты могут доставлять боеприпасы своим силам.