Спецоперация 10 февраля 2023, 09:02 ВСУ начали активно применять дроны с кустарными боеприпасами под Кременной Отставной подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ часто применяют дроны с кустарными боеприпасами

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Подразделения украинской армии стали активно использовать беспилотники с кустарными боеприпасами для ударов в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ВСУ используют разные типы беспилотников — и разведывательные, и ударные. По словам Марочко, ударные, как правило, несут самодельные взрывные устройства кустарного производства.

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Собеседник агентства пояснил, что украинские боевики начали чаще применять беспилотники «в связи с новыми поставками и благоприятными погодными условиями».

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Два дня назад временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник назвал положение дел на линии фронта в республике «очень сложным». Он указал, что это касается не только Сватовско-Кременского района. Тяжелая ситуация сложилась и в районах Рубежного, Лисичанска, Троицкого. ВСУ скапливают большие резервы для контратак на границе с ЛНР.