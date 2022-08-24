Глава Росатома обсудил Запорожскую АЭС с гендиректором МАГАТЭ

В среду в Стамбуле состоялась рабочая встреча генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили обстановку на Запорожской атомной электростанции.

«С российской стороны был сделан упор на первоочередных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов в России и на Украине в свете непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями и диверсионных акций в отношении Курской АЭС», — сообщили в пресс-службе Росатома.

В госкорпорации добавили, что до гендиректора МАГАТЭ довели позицию России, которая заключается в обеспечении безопасности ядерных объектов. Лихачев и Гросси обсудили детали предстоящего визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Глава Росатома добавил, что РФ разделяет нацеленность на проведение такой миссии в ближайшее время.

Накануне ООН отреагировала на обстрелы электростанции со стороны украинских военных. Заместитель генсека организации Розмари ДиКарло подчеркнула, что продолжение атак на Запорожскую АЭС может обернуться катастрофой.