Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС за передачу данных ВСУ
Росгвардия: 2 сотрудника Запорожской АЭС передавали данные о происходящем на станции ВСУ
Два сотрудника Запорожской АЭС передавали данные ВСУ о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Их задержали росгвардейцы. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции, — при проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции», — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что сотрудники Росгвардии также задержали «нарушителя пропускного режима, пособника ВСУ». Он передавал данные о передвижении российской техники.
Росгвардия подчеркнула, что войска национальной гвардии продолжают выполнять задачи по охранен и обороне ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция перешла под контроль военных РФ 4 марта в ходе спецоперации. За это время российская сторона задержала 26 нарушителей пропускного режима.