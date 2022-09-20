Общественный совет Херсонской области потребовал немедленно провести референдум | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 12:00 Поделиться Telegram

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Viber Общественный совет Херсонской области потребовал немедленно провести референдум Общественный совет Херсонской области попросил ВГА провести референдум немедленно РИА «Новости»

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Общественный совет Херсонской области обратился к военно-гражданской администрации с просьбой провести референдум об интеграции с Россией как можно скорее. Выступление его председателя Владимира Овчаренко опубликовало РИА «Новости».

По его словам, местные жители регулярно просят провести референдум. Они считают, что сейчас для этого настало самое подходящее время. В связи с этим Общественный совет подготовил и одобрил обращение к главе ВГА Владимиру Сальдо и председателю правительства Сергею Елисееву.

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«Наступила острая необходимость немедленного проведения референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — зачитал он текст обращения.

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Официальное заявление по проведению голосования анонсировал замглавы ВГА Кирилл Стремоусов. С аналогичной просьбой к своим властям обратились общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик.

Власти ДНР ранее заявили, что для проведения голосования в Донбассе все готово. Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник договорились о синхронизации подготовки к референдуму.

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