Стремоусов сообщил о подготовке заявления по референдуму в Херсонской области | 360°

Важное 20 сентября 2022, 09:52 Поделиться Telegram

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Viber Стремоусов сообщил о подготовке заявления по референдуму в Херсонской области Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов анонсировал заявление властей по референдуму РИА «Новости»

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Военно-гражданская администрация Херсонской области сделает 20 сентября заявление о проведении референдума о вхождении региона в состав России. Об этом заместитель главы ВГА Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале.

Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик заявили о готовности провести референдум. Жители Херсонской области стали спрашивать, когда местные власти сделают то же самое. По словам Кирилла Стремоусова, они просят предпринять что-нибудь, чтобы Россия не ушла с освобожденных территорий Херсонщины и Запорожья.

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«Возврата в прошлое уже не будет. Украина перестала существовать. <…> Думаю, сегодня, 20 сентября, мы независимо от ситуации также сделаем свое заявление по факту, который, на самом деле, сегодня ждут все», — сказал чиновник.

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Он предупредил, что регион не вернется к «колониальному режиму» и нацизму, который перечеркивал все ценности народа. Херсон останется с Россией и будет жить в одной большой стране.

Глава ДНР Денис Пушилин 19 сентября предложил коллеге из ЛНР Леониду Пасечнику синхронизировать подготовку к голосованию об интеграции республик в состав России. Они обсудили этот вопрос после обращения общественных палат, которые потребовали провести референдум немедленно.

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