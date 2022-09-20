Власти ДНР заявили, что для проведения референдумов в Донбассе все готово | 360°

Все новости

Криминал

20 сентября 2022, 12:56

СК опубликовал кадры допроса матери ребенка, которого нашли в мусорном баке в Москве

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:54

Еще 14 строительных проектов одобрили в Подмосковье

Реклама

Власть

20 сентября 2022, 12:47

Путин впервые с начала СВО принял в Кремле иностранных послов

Спецоперация

20 сентября 2022, 12:46

Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении

Спецоперация

20 сентября 2022, 12:44

Общественный совет Херсонской области попросил немедленно провести референдум

Важное

20 сентября 2022, 12:44

Съезд жителей для обсуждения референдума в Запорожской области начался в Мелитополе

Власть

20 сентября 2022, 12:43

Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время»

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:34

Команда из ДНР сыграла на баскетбольном турнире в Химках

Здоровье

20 сентября 2022, 12:32

Врач Сайфулина рассказала, какие овощи и фрукты полезны для иммунитета

Мир

20 сентября 2022, 11:32

Власти ДНР заявили, что для проведения референдумов в Донбассе все готово

Общественная палата ДНР: проголосовать на референдуме можно будет и удаленно

Читать 360tv в

У республик Донбасса все готово для проведения референдумов. Об этом рассказал председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман в эфире телеканала «Россия 24».

«В Луганской Народной Республике, где освобождена вся территория, полностью подготовлено все, на наших освобожденных территориях также все готово. Уже сформированы и территориальные избирательные комиссии, и наблюдатели. Уже определены участки. Так что теперь, в принципе, осталось только финализировать все эти процессы, которые мы вели на протяжении последних двух месяцев, и принять решение о дате», — сказал он.

Реклама

Кофман подтвердил, что голосование в ДНР могут провести в том числе удаленно.

Реклама

«Для граждан ДНР, сейчас проживающих на территории РФ, к примеру, есть две возможности: прийти в посольство в Москве, либо нам необходимо обеспечить возможность проголосовать им удаленно. Также речь идет о ныне оккупированных территориях республики. Они никак не смогут попасть на нашу территорию или в Россию. По сути, они заложники украинских властей», — заявил председатель.

Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики с просьбой о немедленном проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. По мнению общественников, жители Донбасса сделали свой выбор еще в 2014 году. Они считают, что нахождение в составе России обезопасит республику.

Такую просьбу Общественной палаты посчитали естественной реакцией на преступные действия Украины. Политолог Армен Гаспарян напомнил, что Запад не намерен признавать народные республики. При этом публицист отметил, что референдум не изменит отношение Запада к ЛНР.

ДНР

Донбасс

Признание ДНР и ЛНР

Референдум

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама