Власти ДНР заявили, что для проведения референдумов в Донбассе все готово | 360°

Мир 20 сентября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Власти ДНР заявили, что для проведения референдумов в Донбассе все готово Общественная палата ДНР: проголосовать на референдуме можно будет и удаленно РИА «Новости»

Читать 360tv в

У республик Донбасса все готово для проведения референдумов. Об этом рассказал председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман в эфире телеканала «Россия 24».

«В Луганской Народной Республике, где освобождена вся территория, полностью подготовлено все, на наших освобожденных территориях также все готово. Уже сформированы и территориальные избирательные комиссии, и наблюдатели. Уже определены участки. Так что теперь, в принципе, осталось только финализировать все эти процессы, которые мы вели на протяжении последних двух месяцев, и принять решение о дате», — сказал он.

Реклама

Кофман подтвердил, что голосование в ДНР могут провести в том числе удаленно.

Реклама

«Для граждан ДНР, сейчас проживающих на территории РФ, к примеру, есть две возможности: прийти в посольство в Москве, либо нам необходимо обеспечить возможность проголосовать им удаленно. Также речь идет о ныне оккупированных территориях республики. Они никак не смогут попасть на нашу территорию или в Россию. По сути, они заложники украинских властей», — заявил председатель.

Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики с просьбой о немедленном проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. По мнению общественников, жители Донбасса сделали свой выбор еще в 2014 году. Они считают, что нахождение в составе России обезопасит республику.

Такую просьбу Общественной палаты посчитали естественной реакцией на преступные действия Украины. Политолог Армен Гаспарян напомнил, что Запад не намерен признавать народные республики. При этом публицист отметил, что референдум не изменит отношение Запада к ЛНР.

0 0 0 0 0 0