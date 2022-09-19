ЛНР и ДНР обсудили необходимость синхронизации действий по референдуму | 360°

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ЛНР и ДНР обсудили необходимость синхронизации действий по референдуму

Глава ДНР Пушилин обсудил с коллегой из ЛНР Пасечником действия по референдуму

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Необходимость синхронизации дальнейших действий по референдуму обсудили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Об этом в Telegram-канале написал руководитель Донецкой Народной Республики.

«Обсудил со своим коллегой Леонидом Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР и необходимость синхронизации дальнейших действий», — сообщил Пушилин.

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Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к Леониду Пасечнику с просьбой о немедленном проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. По мнению общественников, жители Донбасса сделали свой выбор еще в 2014 году. Они считают, что нахождение в составе России обезопасит республику.

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Такую просьбу Общественной палаты посчитали естественной реакцией на преступные действия Украины. Политолог Армен Гаспарян напомнил, что Запад не намерен признавать народные республики. При этом публицист отметил, что референдум не изменит отношение Запада к ЛНР.

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