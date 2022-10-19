Украинские СМИ сообщили о взрывах на левом берегу Днепра в Киеве | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 22:54 Украинские СМИ сообщили о взрывах на левом берегу Днепра в Киеве Издание «Страна.ua» сообщило о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве freepik

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В СМИ появились сообщения о новых взрывах в Киеве. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что они слышны на левом берегу Днепра.

«Взрывы на левом берегу Днепра в Киеве», — говорилось в сообщении.

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Ранее сегодня в столице Украины уже объявляли воздушную тревогу. Киевская администрация призывала всех проследовать в укрытия.

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Кроме этого, системы противовоздушной обороны срабатывали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Также воздушная тревога была объявлена на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса и Запорожья.

Россия с 10 октября наносит удары по объектам украинской инфраструктуры. А вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область и Запорожье. Также накануне стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области.