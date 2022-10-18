ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 19:06 ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области Губернатор Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок в Брянской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ открыли огонь по поселку Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. О случившемся он написал в Telegram-канале.

«В настоящее время ВСУ ведут обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района», — сообщил Богомаз.

Реклама

Он отметил, что один из боеприпасов ВСУ попал по жилому дому. Также глава Брянской области поделился предварительными данными и о других последствиях прилетов. По его словам, пока пострадавших от ударов ВСУ по Белой Березке нет. Кроме того, на данный момент не сообщается об источнике ударов и типе прилетевших боеприпасов.

Реклама

РИА «Новости» уточнили, что удары украинской армии по российскому населенному пункту повредили не один, а два жилых дома. По информации издания, на месте прилетов уже работают сотрудники МЧС и других оперативных служб. Степень полученных от попадания снаряда разрушений жилых домов пока неизвестна.

Поселок Белая Березка расположен вблизи границы между Брянской областью России и Черниговской областью Украины. О состоянии других населенных пунктов вдоль соприкосновения стран пока не сообщается.