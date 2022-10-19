Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины | 360°

19 октября 2022, 12:59
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
«24 канал»: воздушную тревогу объявили в Харьковской области и других регионах Украины
Воздушная тревога начала действовать в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожья и ДНР. Об этом сообщил украинский «24 канал».
Также воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях, уточнило РИА «Новости».
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Губернатор Одесской области Максим Марченко утром 19 октября написал в Telegram о нанесении ракетного удара по объекту инфраструктуры, в результате которого тот оказался поврежден. По словам Марченко, никто не пострадал.
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Россия с 10 октября наносит удары по объектам украинской инфраструктуры. ВСУ в свою очередь продолжают атаковать Белгородскую область и Запорожье. Недавно стало известно, что российские военные отразили попытку украинского десанта форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС.
Украина
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