ВСУ нанесли удар по торговому центру в Шебекино | 360°

Важное 19 октября 2022, 11:35 ВСУ нанесли удар по торговому центру в Шебекино Губернатор Белгородской области Гладков: 2 человека пострадали при обстреле Шебекино

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Город Шебекино оказалось под ударом ВСУ, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков в своем Telelgram.

«Под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино. Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ», — написал он.

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По его словам, удары пришлись на гражданские объекты, в частности на ФОК и торговый центр. У последнего повреждены витрины и окна, на спортивном объекте — надувной купол. Также атака коснулась двух машин, которые были на парковке.

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Гладков добавил, что обстрел продолжается. Он пообещал поделиться более подробной информацией чуть позже.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На прошлой неделе украинская ракета попала в дом в центре Белгорода. Люди не пострадали, но здания частично оказалось повреждено.