Спецоперация 09 ноября 2022, 17:01 «Невосполнимая утрата». Губернатор Севастополя — о гибели Стремоусова Губернатор Севастополя Развожаев назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой Telegram

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Гибель заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоуса является невосполнимой утратой. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Соболезную близким и родным. Невосполнимая утрата. Он был отважным и смелым, настоящим патриотом России. Он оставался всегда на связи, а информирование жителей о происходящем считал своим долгом, — сообщил он.

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Развожаев отметил, что совсем недавно познакомился со Стремоусовым лично.

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О гибели замглавы администрации стало известно в среду, ему было 46 лет. По данным Telegram-канал Wargonzo, Стремоусов погиб в аварии неподалеку от населенного пункта Геническое, написал RT. В пресс-службе властей Херсонской области также подтвердили его смерть.

Минздрав Херсонской области отметил, что на место аварии с машиной Стремоусова выехали медики.

Стремоусов активно вел личный Telegram-канал, в котором сообщал о последних новостях в зоне боевых действий в Херсонской области. Последнее обращение он сделал сегодня утром, сообщив, что ситуация в регионе находится под полным контролем российских военных.