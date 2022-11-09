Попытка ВСУ прорвать оборону в Херсонской области провалилась | 360°

Важное 09 ноября 2022, 08:58 Попытка ВСУ прорвать оборону в Херсонской области провалилась Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: ВС России дали отпор ВСУ у Снигиревки РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону на нескольких участках в Херсонской области, но везде потерпели неудачу. В частности, они получили отпор около Снигиревки. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram.

«На Снигиревском направлении укронацисты попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно. Нацисты понесли большие потери», — сообщил он.

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Стремоусов добавил, что на этом участке все стабильно, без изменений.

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Несколькими часами ранее он рассказывал о серьезном бою, который идет в районе Снигиревки. Замглавы ВГА региона уточнил, что оборону там держит 205-й полк. Российские бойцы задействовали для атаки противника авиацию, технику и артиллерию. Стремоусов отметил, что вместе с ВСУ в схватке участвовали англоговорящие и польские наемники.