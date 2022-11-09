Замглавы Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП | 360°

Важное 09 ноября 2022, 16:12 Замглавы Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП Readovka сообщила о гибели замглавы Херсонской области Стремоусова РИА «Новости»

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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом сообщил источник издания Readovka. Позже гибель Стремоусова подтвердил его пресс-секретарь.

Никаких подробностей источник Readovka не привел. По данным издания, у Стремоусова остались жена и дети. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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Информация о гибели Стремоусова появилась в Telegram-канале Wargonzo со ссылкой на его личного водителя. По его данным, чиновник погиб в аварии под Геническом.

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Сообщения о смерти замглавы Херсонской области в комментарии «Интерфаксу» подтвердила руководитель некоммерческой организации «Добро мира — Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

Пресс-секретарь главы региона в беседе с ТАСС также сообщил, что данные о гибели Стремоусова соответствует действительности.

Последний пост в своем Telegram-канале Стремоусов опубликовал 9 ноября в 08:48. Он сообщил, что ситуация в регионе находится под полным контролем российских военных, все попытки ВСУ совершать атаки в этом направлении не приводят к результату.

Замглавы Херсонской области было 46 лет.