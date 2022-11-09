Бригады врачей направили на место ДТП с Кириллом Стремоусовым | 360°

Важное 09 ноября 2022, 17:00 Бригады врачей направили на место ДТП с Кириллом Стремоусовым Минздрав Херсонской области: данные о смерти Стремоусова официально не подтверждены РИА «Новости»

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На место ДТП, в которое попал замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, выехали врачи. Они оценят его состояние, заявили в Минздраве региона. Представители ведомства подчеркнули, что появившиеся данные о гибели чиновника не были подтверждены официально.

«Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — заявил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

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О гибели Стремоусова сообщило издание Readovka, такие же данные опубликовал Telegram-канал WarGonzo. Позже пресс-секретарь главы Херсонской области в комментарии ТАСС сообщил, что информация о смерти Стремоусова соответствует действительности.

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По неподтвержденным пока данным, авария произошла под Геническом.

Сообщения о смерти замглавы Херсонской области прокомментировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ушел Кирилл Стремоусов — настоящий Друг и Соратник. Мой Брат. Тяжело и пусто на душе», — сказал он.

Обстоятельства и причины аварии уточняются.