Спецоперация 29 декабря 2022, 20:23 Несколько объектов инфраструктуры в Харькове получили повреждения Глава ОГА Харькова Синегубов подтвердил попадания ракет по инфраструктуре города РИА «Новости»

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В Харькове во время сегодняшнего массированного ракетного удара оказались повреждены несколько инфраструктурных объектов. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что было зафиксировано четыре прямых попадания по важным объектам. Обошлось без пострадавших.

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Ранее украинские СМИ сообщали, что в городе перестало работать метро.

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Синегубов также рассказал о результатах вчерашних атак. По его словам, около тысячи домов остались без отопления.

Помимо Харьковской области, взрывы сегодня звучали в Одесской, Полтавской и Киевской областях. В Днепропетровской и Полтавской областях было обесточено железнодорожное сообщение.

В Одесской области повредили объект энергетической инфраструктуры. В связи с этим по региону начались экстренные отключения света.