29 декабря 2022, 20:23
Несколько объектов инфраструктуры в Харькове получили повреждения
Глава ОГА Харькова Синегубов подтвердил попадания ракет по инфраструктуре города
В Харькове во время сегодняшнего массированного ракетного удара оказались повреждены несколько инфраструктурных объектов. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что было зафиксировано четыре прямых попадания по важным объектам. Обошлось без пострадавших.
Реклама
Ранее украинские СМИ сообщали, что в городе перестало работать метро.
Реклама
Синегубов также рассказал о результатах вчерашних атак. По его словам, около тысячи домов остались без отопления.
Помимо Харьковской области, взрывы сегодня звучали в Одесской, Полтавской и Киевской областях. В Днепропетровской и Полтавской областях было обесточено железнодорожное сообщение.
В Одесской области повредили объект энергетической инфраструктуры. В связи с этим по региону начались экстренные отключения света.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
Реклама
Реклама