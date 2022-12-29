Мир 29 декабря 2022, 11:57 Энергетическую инфраструктуру повредили в Одесской области Украинские журналисты сообщили о повреждениях энергетической инфраструктуры в Одессе piqsels

Читать 360tv в

Повреждения объектов критической инфраструктуры зафиксировали в Одесской области. Об этом сообщил украинский новостной Telegram-канал «Думская новости Одессы. Украина».

Авторы написали, что обломки сбитой ракеты попали в жилой дом, но обошлось без жертв.

Реклама

«К сожалению, вследствие попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии», — уточнили они.

Реклама

По информации авторов канала, на местах работают все службы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили ракетой место, где спрятались украинские националисты. Удар пришелся по заводу «Турбоатом» в Харькове.

Тем временем по всей Украине ввели воздушную тревогу. Власти предупредили граждан об аварийных отключениях электроэнергии.