29 декабря 2022, 15:32
Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Харьковской областях Украины
Оповещения о воздушной тревоге сработали в Николаевской и Харьковской областях Украины. Также, судя по карте воздушных тревог страны, сирены зазвучали в подконтрольной Украине части Херсонской области.
Чуть раньше жителей предупредили об артиллерийском обстреле в Никополе Днепропетровской области. Людей попросили проследовать в укрытия.
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Сегодня утром украинские власти сообщили о массированном ракетном обстреле территории. В частности взрывы раздались в Киеве и области, в Харькове, Житомирской, Полтавской областях. В Днепропетровской области эстренно отключили электричество. Без света остался и почти весь Львов. Украинские СМИ написали о повреждениях энергетической инфраструктуры Одесской области. В Харькове удар пришелся по заводу «Турбоатом», где располагались националисты.
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Воздушная тревога долгое время действовала на всей территории страны. Затем оповещения отменили во всех регионах. Некоторое время было тихо.
Украина
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