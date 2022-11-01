Несколько человек погибли в результате удара ВСУ по Волновахе | 360°

Важное 01 ноября 2022, 10:28 Несколько человек погибли в результате удара ВСУ по Волновахе ТАСС: при обстреле ВСУ Волновахи погибли люди

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В результате удара Вооруженных сил Украины по Волновахе есть погибшие. Об этом сообщил представитель комендантского полка Донецкой Народной Республики, передал ТАСС.

Сообщается, что гражданскую трассу обстреляли из натовских РСЗО HIMARS.

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«Был обстрел гражданской трассы со стороны ВСУ. Пока известно, что есть погибшие», — сказал представитель комендатуры.

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Число погибших и раненых сейчас уточняется.

Об обстреле Волновахи ранее сообщил руководитель Народной дружины ДНР Владимир Тараненко. Он сначала предположил, что удар был нанесен французским орудием CAESAR.

Перед этим стало известно, что в результате обстрелов территории Луганской Народной Республики ракетами HIMARS за сутки погибли двое пожилых жителей. Это 83-летняя женщина в Кременной и 66-летний мужчина в Алчевске.

До этого украинцы обстреляли сразу несколько населенных пунктов ДНР. Снаряды выпустили по населенным пунктам Горловка и Ясиноватая, а также по двум районам Донецка.