Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 08:04 Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Горловку и Ясиноватую РИА "Новости"

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Украинские военнослужащие обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Под огнем оказались Горловка и Ясиноватая. Всего националисты выпустили 19 снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел шел со стороны населенных пунктов Дылеевка, Курдюмовка и Орловка.

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Кроме того, ночью боевики нанесли удар по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные отразили попытку наступления подразделений ВСУ на Купянском направлении.

ВС РФ уничтожили около 70 единиц живой силы, две боевые машины пехоты, танк, два бронетранспортеры и десятки автомобилей.

Также благодаря действия артиллерии, ракетных войск и армейско-тактической авиации удалось уничтожить восемь командных пунктов управления украинской армии.