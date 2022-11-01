ВСУ обстреляли гражданский маршрут в сторону Волновахи | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 09:37 ВСУ обстреляли гражданский маршрут в сторону Волновахи Глава Народной дружины ДНР Тараненко: ВСУ обстреляли гражданских из французского орудия

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Вооруженные силы Украины обстреляли гражданский маршрут в сторону Волновахи. Об этом рассказал руководитель Народной дружины Донецкой Народной Республики Владимир Тараненко в своем Telegram-канале.

Предварительно, украинские боевики нанесли удар из французского орудия CAESAR.

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«Прямо сейчас прилеты по гражданскому маршруту по пути в Волноваху», — написал он.

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Количество пострадавших сейчас уточняется.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что при ударе по газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья уничтожили около 40 иностранных наемников. Раненых иностранцев отвезли в 5-ю и 9-ю клинические больницы.

По подстанции у Днепрогэс в подконтрольном ВСУ Запорожье ранее нанесли удар. Город остался без радио, начались перебои с водоснабжением и проблемы с мобильной связью. Владимир Рогов пожелал запорожцам скорейшего освобождения от Украины.