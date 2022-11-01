ВСУ обстреляли гражданский маршрут в сторону Волновахи | 360°

01 ноября 2022, 09:37
ВСУ обстреляли гражданский маршрут в сторону Волновахи
Глава Народной дружины ДНР Тараненко: ВСУ обстреляли гражданских из французского орудия
Вооруженные силы Украины обстреляли гражданский маршрут в сторону Волновахи. Об этом рассказал руководитель Народной дружины Донецкой Народной Республики Владимир Тараненко в своем Telegram-канале.
Предварительно, украинские боевики нанесли удар из французского орудия CAESAR.
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«Прямо сейчас прилеты по гражданскому маршруту по пути в Волноваху», — написал он.
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Количество пострадавших сейчас уточняется.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что при ударе по газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья уничтожили около 40 иностранных наемников. Раненых иностранцев отвезли в 5-ю и 9-ю клинические больницы.
По подстанции у Днепрогэс в подконтрольном ВСУ Запорожье ранее нанесли удар. Город остался без радио, начались перебои с водоснабжением и проблемы с мобильной связью. Владимир Рогов пожелал запорожцам скорейшего освобождения от Украины.
ДНР
ВСУ
Волноваха
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