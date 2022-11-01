Двое пожилых мирных жителей ЛНР погибли при обстрелах ВСУ | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 07:23 Двое пожилых мирных жителей ЛНР погибли при обстрелах ВСУ Женщина 83 лет и 66-летний мужчина погибли при обстрелах территории ЛНР со стороны ВСУ

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В результате обстрелов территории Луганской Народной Республики ракетами HIMARS за сутки погибли двое пожилых жителей: 83-летняя женщина в Кременной и 66-летний мужчина в Алчевске. Об этом сообщили в сводке представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В понедельник, 31 октября, Вооруженные силы Украины обстреляли ЛНР четыре раза, применив пять ракет американской РСЗО M142 HIMARS и артиллерийское орудие (три снаряда калибром 155 миллиметров). Удары пришлись по населенным пунктам Сватово, Алчевск, Первомайск и Кременная. В 04:08 ракету HIMARS выпустили в сторону Сватово, в 05:33 — две ракеты в сторону Алчевска. В 09:25 ВСУ ударили по Первомайску, в 12:00 — по Кременной.

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Обстрел в Алчевске разрушил гостиницу «Металлург». Повреждения получили еще семь многоэтажек и здание продовольственного магазина. В Первомайске оказалось разрушено здание имущественного комплекса бывшей «Менжинской больницы» и мастерские Первомайского колледжа. Повреждения получили пять жилых домов. В Сватово пострадали два одноэтажных жилых дома, линия электропередачи и газопровод.

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