Следком возбудил уголовное дело по факту гибели прокурора ЛНР | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

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Viber Следком возбудил уголовное дело по факту гибели прокурора ЛНР СК России возбудил уголовное дело по факту гибели генпрокурора ЛНР Горенко РИА Новости

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующее поручение отдал председатель СК Александр Бастрыкин. Следователи установят обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям всех причастных лиц.

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Днем в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прозвучал взрыв, Горенко и Стегленко получили смертельные ранения.

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Сообщалось, что в результате взрыва пострадали несколько человек. Прибывшие на место происшествия спасатели вынесли их на носилках.

Здание оцепили сотрудники правоохранительных органов, в него пускают только силовиков.

В этот же день украинские военные атаковали правительственное здание в Херсоне в тот момент, когда в нем проходило совещание глав администраций и округов, запустив пять ракет американской РСЗО HIMARS.

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