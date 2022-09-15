ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту — глава ЛНР | 360°

Все новости

Спецоперация

15 сентября 2022, 14:00

Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

Путешествия

15 сентября 2022, 13:59

Запрет авиакомпаниям Молдавии летать в Россию назвали диктатом

Реклама

Здоровье

15 сентября 2022, 13:58

Диабетикам посоветовали есть черную смородину каждый день

Спецоперация

15 сентября 2022, 13:55

Российские военные сбили две ракеты «Точка-У» в ДНР

Мир

15 сентября 2022, 13:53

Захарова назвала реальные гарантии безопасности для Украины

Подмосковье

15 сентября 2022, 13:51

Оборудование для реабилитации на 85 млн рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года

Мир

15 сентября 2022, 13:50

Власти Эстонии отказались от таможенного договора с Россией

Технологии

15 сентября 2022, 13:49

Россияне проявили высокий интерес к новым iPhone

Общество

15 сентября 2022, 13:49

Эндокринолог Нечаева объяснила, какой вес у человека считается здоровым

Важное

15 сентября 2022, 13:33

ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту — глава ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту

Читать 360tv в

Украинские военные предприняли попытку наступления по всему фронту, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Союзные силы обеспечивают безопасность в ЛНР, поэтому оснований для паники нет, сообщил ТАСС.

«Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — сказал Пасечник.

Реклама

Глава республики подчеркнул, что оснований для паники нет, потому что подразделения Народной милиции ЛНР и союзные войска гарантируют ее безопасность.

Реклама

«Я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками. И мы продолжим очищать территорию ДНР от украинских националистов, выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — добавил Пасечник.

ЛНР

ВСУ

4

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама