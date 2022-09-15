Важное 15 сентября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту — глава ЛНР Глава ЛНР Пасечник: ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту Официальный сайт

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Украинские военные предприняли попытку наступления по всему фронту, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Союзные силы обеспечивают безопасность в ЛНР, поэтому оснований для паники нет, сообщил ТАСС.

«Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — сказал Пасечник.

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Глава республики подчеркнул, что оснований для паники нет, потому что подразделения Народной милиции ЛНР и союзные войска гарантируют ее безопасность.

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«Я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками. И мы продолжим очищать территорию ДНР от украинских националистов, выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — добавил Пасечник.

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