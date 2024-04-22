Спецоперация 22 апреля 2024, 13:31 Неприступную сеть противотанковых рвов создали в Запорожской области Офицер Умаев: на Запорожском направлении создали линию противотанковых рвов

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Российские войска при подготовке к контрнаступлению противника в 2023 году создали сложную систему противотанковых рвов в Запорожской области. Плотно расположенные заграждения сорвали планы Вооруженных сил Украины, сообщил начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев в интервью ТАСС.

«Это не просто один ров на каком-то направлении, а сплошная линия противотанковых рвов, которые противник тоже не преодолел бы ни при каких условиях», — сказал он.

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Кроме рвов, по словам офицера, установили малозаметные препятствия, в том числе ряды колючей проволоки. Умаев объяснил, что эшелонированная система противотанковой обороны на основе комбинации инженерных заграждений и других элементов оправдала себя, контрнаступление ВСУ провалилось. Военнослужащий напомнил, что эффективность российских укреплений признали даже западные СМИ.

Начальник инженерных войск Юрий Ставицкий заявил, что благодаря беспрецедентным укреплениям удалось повысить выживаемость солдат в пять раз. «Известия» сообщили, что новые инженерные полки начали создавать в Военно-морском флоте России.