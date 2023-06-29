29 июня 2023, 06:34
Минные заграждения в зоне спецоперации вызвали катастрофические потери ВСУ
Forbes: ВСУ из-за минных заграждений вопреки ожиданиям понесли катастрофические потери
Поражение Вооруженных сил Украины под Малой Токмачкой Запорожской области принесло намного больше потерь, чем рассчитывали военные. Украинские войска не смогли преодолеть минные заграждения, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Попытка 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады украинской армии 8 июня пересечь минное поле на юге Украины оказалась еще более катастрофической, чем мы предполагали», — написал он.
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Аналитики подсчитали потери ВСУ в технике во время неудачной атаки в районе Малой Токмачки. Прежние оценки оказались слишком оптимистичными — 47-я десантно-штурмовая бригада ВСУ оставила на поле боя гораздо больше покореженных боевых машин пехоты М-2. В интернете также появились снимки украинского фотографа, на которых разглядели десятки лучших машин западного производства, брошенных в месте, где российские войска устроили противнику минную западню.
По информации обозревателя, украинские военные рассчитывали прорваться через Малую Токмачку и Работино к Мелитополю. Им серьезно помешали сотни или тысячи, по словам Дэвида Экса, мин ТМ-62, которые закопали близко друг к другу и сделали подобие ковра. ВСУ не помогли бронемашины разминирования Wisent и танки Leopard 2R, снабженные британскими плугами.
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