Спецоперация 29 июня 2023, 06:34 Минные заграждения в зоне спецоперации вызвали катастрофические потери ВСУ Forbes: ВСУ из-за минных заграждений вопреки ожиданиям понесли катастрофические потери РИА «Новости»

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Поражение Вооруженных сил Украины под Малой Токмачкой Запорожской области принесло намного больше потерь, чем рассчитывали военные. Украинские войска не смогли преодолеть минные заграждения, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Попытка 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады украинской армии 8 июня пересечь минное поле на юге Украины оказалась еще более катастрофической, чем мы предполагали», — написал он.

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Аналитики подсчитали потери ВСУ в технике во время неудачной атаки в районе Малой Токмачки. Прежние оценки оказались слишком оптимистичными — 47-я десантно-штурмовая бригада ВСУ оставила на поле боя гораздо больше покореженных боевых машин пехоты М-2. В интернете также появились снимки украинского фотографа, на которых разглядели десятки лучших машин западного производства, брошенных в месте, где российские войска устроили противнику минную западню.

По информации обозревателя, украинские военные рассчитывали прорваться через Малую Токмачку и Работино к Мелитополю. Им серьезно помешали сотни или тысячи, по словам Дэвида Экса, мин ТМ-62, которые закопали близко друг к другу и сделали подобие ковра. ВСУ не помогли бронемашины разминирования Wisent и танки Leopard 2R, снабженные британскими плугами.