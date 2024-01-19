Спецоперация 19 января 2024, 07:23 Роль рубежей обороны при контрнаступлении ВСУ раскрыли в ВС России Ставицкий: система оборонительных рубежей повысила живучесть войск РФ в 5-6 раз РИА «Новости»

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Строительство надежных оборонительных рубежей в зону специальной операции глубиной более 100 километров повысило живучесть российских войск как минимум в пять раз. Об этом газете «Красная Звезда» сообщил начальник инженерных войск Юрий Ставицкий.

«По всей линии боевого соприкосновения к началу контрнаступления Украины подготовили эшелонированную систему оборонительных районов, позиций и рубежей. Можно сказать, что в истории вооруженных конфликтов это беспрецедентный случай, учитывая сроки выполнения задач и их масштабы», — сказал он.

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Ставицкий отметил, что помимо выживаемости бойцов удалось повысить эффективность применения военной техники и вооружений.

«К началу контрнаступления ВС России создали около 3,6 тысячи километра ходов и траншей, порядка 150 тысяч укрытий и окопов, оборудовали свыше 12 тысяч железобетонных сооружений и 45 тысяч блиндажей, примерно 400 батальонных районов обороны. Все это разрабатывали в условий боевых действий», — добавил генерал-лейтенант.

Ранее провал контрнаступления Украины признал глава Минобороны Франции.