21 января 2024, 08:24
Шойгу назвал ключевой фактор в отражении контрнаступления ВСУ
Шойгу: инженерные заграждения сыграли ключевую роль в срыве контрнаступления ВСУ
Возведенная система инженерных заграждений стала ключевой при отражении контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации. Об этом в поздравительном обращении к военнослужащим по случаю Дня инженерных войск заявил министр обороны Сергей Шойгу, его слова привела пресс-служба ведомства.
«Личный состав войск на протяжении всей своей истории вносит весомый вклад в обороноспособность нашей страны, с честью выполняет служебный долг, способствует победам на полях сражений. В срыве наступления противника ключевую роль сыграли инженерные заграждения, которые они возвели», — сказал министр.
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Шойгу отметил мужество и самоотверженность, с которыми военные инженеры выполняют поставленные задачи по восстановлению и разминированию различных объектов, а также организации водных переправ.
«Поздравляю с праздником, благодарю за ратный труд и преданную службу! Желаю благополучию, крепкого здоровья и новых свершений во имя Родины!» — добавил он.
Начальник инженерных войск Юрий Ставицкий ранее объяснял, что строительство рубежей обороны в зоне СВО повысило живучесть личного состава ВС России как минимум в пять раз.
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