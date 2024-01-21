Армия 21 января 2024, 08:24 Шойгу назвал ключевой фактор в отражении контрнаступления ВСУ Шойгу: инженерные заграждения сыграли ключевую роль в срыве контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Возведенная система инженерных заграждений стала ключевой при отражении контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации. Об этом в поздравительном обращении к военнослужащим по случаю Дня инженерных войск заявил министр обороны Сергей Шойгу, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Личный состав войск на протяжении всей своей истории вносит весомый вклад в обороноспособность нашей страны, с честью выполняет служебный долг, способствует победам на полях сражений. В срыве наступления противника ключевую роль сыграли инженерные заграждения, которые они возвели», — сказал министр.

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Шойгу отметил мужество и самоотверженность, с которыми военные инженеры выполняют поставленные задачи по восстановлению и разминированию различных объектов, а также организации водных переправ.

«Поздравляю с праздником, благодарю за ратный труд и преданную службу! Желаю благополучию, крепкого здоровья и новых свершений во имя Родины!» — добавил он.

Начальник инженерных войск Юрий Ставицкий ранее объяснял, что строительство рубежей обороны в зоне СВО повысило живучесть личного состава ВС России как минимум в пять раз.