«Непередаваемое счастье». Жители Лисичанска со слезами благодарности встречали союзные войска России и ЛНР
«Известия»: жители Лисичанска со слезами благодарности встретили армию России и ЛНР
Союзные войска России и ЛНР взяли под контроль Лисичанск. Горожане встречали военных со слезами благодарности и рассказывали, какие ужасы пережили за последние восемь лет. Кадры встречи опубликовали «Известия» в Telegram-канале.
«Слава богу, что этот ужас закончился!», — чуть не плача отметила одна из жительниц Лисичанска.
«Непередаваемое счастье. Восемь лет ждали», — вторит ей другая.
Женщины рассказали, что солдаты ВСУ постоянно устраивали провокации, в результате которых гибли мирные жители. При этом националисты цинично обвиняли в это российские войска.
О взятии Лисичанска сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В центральном парке под песню «День Победы» установили знамя Победы. Отступающие части ВСУ напоследок ударили «Точкой-У» по администрации Лисичанска. Однако в тот момент в здании не было союзных войск, личный состав не пострадал, отметил Кадыров.