Союзные войска России и ЛНР взяли под контроль Лисичанск. Горожане встречали военных со слезами благодарности и рассказывали, какие ужасы пережили за последние восемь лет. Кадры встречи опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

«Слава богу, что этот ужас закончился!», — чуть не плача отметила одна из жительниц Лисичанска.

«Непередаваемое счастье. Восемь лет ждали», — вторит ей другая.

Женщины рассказали, что солдаты ВСУ постоянно устраивали провокации, в результате которых гибли мирные жители. При этом националисты цинично обвиняли в это российские войска.

О взятии Лисичанска сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В центральном парке под песню «День Победы» установили знамя Победы. Отступающие части ВСУ напоследок ударили «Точкой-У» по администрации Лисичанска. Однако в тот момент в здании не было союзных войск, личный состав не пострадал, отметил Кадыров.