Отступающие части ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по администрации Лисичанска

Отступая из Лисичанска, украинские националисты нанесли удар ракетой «Точка-У» по администрации города. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Бойцы российской армии не пострадали, добавил чеченский лидер.

«Украинские оккупанты, уходя, оставляют не только мины. Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой „Точка-У“ по зданию администрации. Однако наших бойцов там не оказалось», — написал Кадыров.

Тактика ВСУ заключается в том, чтобы оставить после себя разрушенную инфраструктуру, а потом обвинить в этом Россию, отметил Кадыров. Лисичанск полностью перешел под контроль союзных войск России и ЛНР, проводится зачистка кварталов.

В центральном парке Лисичанска установили Знамя Победы. Церемония прошла торжественно, под песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.