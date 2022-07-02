Кадыров заявил, что Лисичанск наш

Союзные подразделения уже вошли в центр Лисичанска в ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это опять я со своим телефоном. И с таким настроением объявляю вам: Лисичанск наш! Наши подразделения находятся в центре Лисичанска», — сказал чеченский лидер.

За час до этого Кадыров написал, что Лисичанск полностью окружен союзными войсками. Глава Чечни указал, что противнику уже некуда деваться.

Помощник Кадырова, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов также подтвердил, что Лисичанск полностью перешел под контроль союзных войск.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что союзные подразделения заняли все стратегически важные высоты вокруг города. Остатки украинской группировки в Лисичанске лишены возможности бежать. Марочко также выразил уверенность, что ЛНР в самое ближайшее время полностью освободят.