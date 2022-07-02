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    02 июля 2022, 18:36

    Знамя Победы установили в парке Лисичанска

    Кадыров показал видео установки Знамени Победы в Лисичанске

    Александр Блинов

    Знамя Победы установили в центральном парке Лисичанска в ЛНР. Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале. Глава Чечни ранее сообщил, что союзные войска взяли город под контроль.

    На кадрах показано, как люди в гражданской одежде под прикрытием военных водружают красное Знамя Победы над одним из мемориалов. Торжественность церемонии подчеркивает играющая откуда-то песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

    «Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль», — написал Кадыров.

    Глава Чечни отметил, что операция по освобождению Лисичанска стала ярким примером эффективности тактики российских войск против неонацистских формирований.

    «Этот подвиг наших бойцов должен быть вписан в славную историю Вооруженных сил России золотыми письменами!» — указал Кадыров.

    Чеченский лидер поздравил жителей Лисичанска и всех участников СВО с очередной безоговорочной победой на бандеровцами.

    Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что союзные силы заняли все стратегически важные высоты Лисичанска.