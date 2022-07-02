Знамя Победы установили в парке Лисичанска

Знамя Победы установили в центральном парке Лисичанска в ЛНР. Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале. Глава Чечни ранее сообщил, что союзные войска взяли город под контроль.

На кадрах показано, как люди в гражданской одежде под прикрытием военных водружают красное Знамя Победы над одним из мемориалов. Торжественность церемонии подчеркивает играющая откуда-то песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

«Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что операция по освобождению Лисичанска стала ярким примером эффективности тактики российских войск против неонацистских формирований.

«Этот подвиг наших бойцов должен быть вписан в славную историю Вооруженных сил России золотыми письменами!» — указал Кадыров.

Чеченский лидер поздравил жителей Лисичанска и всех участников СВО с очередной безоговорочной победой на бандеровцами.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что союзные силы заняли все стратегически важные высоты Лисичанска.