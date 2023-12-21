Важное 21 декабря 2023, 13:21 Названы потери украинской армии за полгода Генштаб ВС РФ: ВСУ за полгода потеряли почти 160 тысяч человек Ministry of Defense of Ukraine

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Потери украинской армии за шесть месяцев на всех направлениях составили почти 160 тысяч человек, заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Его слова привела пресс-служба Минобороны.

По его словам, за этот же период ВСУ потеряли свыше трех тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.

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По данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили почти 17 тысяч специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Российская армия владеет инициативой в зоне боевых действий, а ресурсы ВСУ сильно истощены, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва не отказывается от выполнения задач спецоперации. В их числе — демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины.