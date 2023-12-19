Важное 19 декабря 2023, 13:51 Россия не откажется от целей в СВО — Путин Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от целей спецоперации РИА «Новости»

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Россия не собирается отказываться от выполнения целей, поставленных в ходе специальной операции. Об этом на коллеги Минобороны заявил президент Владимир Путин.

«Россия не намерена отказываться от собственных целей в специальной операции. Рухнул миф о якобы неуязвимости западной военной техники. Попытки нанести нам поражение рухнули о стойкость и мужество российского солдата», — сказал он.

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Глава государства отметил, что в настоящее время российские силы владеют инициативой в зоне боевых действий.

«Противник несет значительные потери из-за попыток показать результаты хозяину и уже растратил свои резервы», — добавил Путин.

Ранее президент сказал, что спецоперация на Украине помогла выявить ряд проблем в российской армии. По его словам, нужно применять передовые средства разведки и перестраивать системы связи.