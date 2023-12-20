Спецоперация 20 декабря 2023, 14:33 Почти 17 тысяч автомобилей ВСУ уничтожили с начала спецоперации Минобороны: ВС России уничтожили более 16,5 тысячи автомобилей ВСУ с начала СВО РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили более 16,5 тысячи автомобилей украинской армии с начала спецоперации. Об этом сообщило Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено <…> 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнили в министерстве.

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В ведомстве также указали, что российские бойцы отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Шумы на Донецком направлении. Потери противника на этом направлении составили до 250 человек за сутки.

На Южно-Донецком направлении украинская армия лишилась до 110 солдат. Еще до 75 военнослужащих противник потерял за сутки на Херсонском направлении и до 70 — на Запорожском. Совокупные потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях составили около 220 человек за сутки, отметили в Минобороны.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении. По объекту ударили расчетами артиллерийских комплексов «Гиацинт-С».