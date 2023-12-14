Спецоперация 14 декабря 2023, 12:27 Путин назвал актуальной задачу демилитаризации Украины Путин: задачи и цели СВО по демилитаризации Украины не поменялись

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Россия не поменяла свои задачи в специальной операции по демилитаризации Украины. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе заявил глава государства Владимир Путин.

«Когда мы достигнем поставленных целей, будет мир. Они сейчас не меняются, я напомню: демилитаризация и денацификация страны, ее нейтральный статус», — заявил он.

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Глава государства отметил, что на Украине националистов ввели в статус героев страны.

«Глава киевской администрации стоя аплодирует бывшему солдату СС на глазах у всего мира», — добавил Путин.

Президент отметил, что Украина в настоящее время ничего не производит, получая все от Запада «на халяву».

«Это заканчивается помаленьку, перестают давать. Но мы уничтожаем то, что дают, уже 747 танков, по состоянию на вечер среды, также почти две тысячи различных боевых машин. Это и есть демилитаризация», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что ВВП России по состоянию на конец года вырастет до 3,5%.