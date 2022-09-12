Названо условие перезапуска Запорожской АЭС | 360°

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Названо условие перезапуска Запорожской АЭС

Член ВГА Рогов: Запорожскую АЭС перезапустят после отвода линии боевого соприкосновения

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Запорожскую АЭС перезапустят после отвода линии соприкосновения и восстановления линий электропередачи. Об этом ТАСС рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» и член областной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Рассчитываем, что получится вновь запустить АЭС после ремонта поврежденной линии электропередачи и отвода линии боевого соприкосновения», — заявил он.

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Ранее стало известно об остановке шестого энергоблока Запорожской АЭС, который оставался единственным работающим. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призывал немедленно остановить боевые действия вокруг атомного объекта.

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Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, обсудив ситуацию вокруг атомной станции в Запорожье. Стороны договорились вести неполитизированное взаимодействие в этом направлении.

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