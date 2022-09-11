Путин и Макрон договорились о «неполитизированном взаимодействии» по ЗАЭС | 360°

Важное 11 сентября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Путин и Макрон договорились о «неполитизированном взаимодействии» по ЗАЭС Лидеры РФ и Франции Путин и Макрон договорились сотрудничать по ситуации вокруг ЗАЭС

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Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре «подробно и откровенно» обменялись мнениями о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Стороны договорились о «неполитизированном взаимодействии» в этой сфере, сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. <…> Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ», — сказано в сообщении.

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Президент России обратил внимание французского коллеги на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов.

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Путин рассказал о мерах, которые предпринимают российские специалисты для обеспечения физической защиты станции. Глава Российской Федерации указал на необходимость воздействия на власти Украины для немедленного прекращения обстрелов.

Владимир Путин добавил, что украинские силовики, применяя поступающее в ВСУ западное оружие, продолжают «целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры» Донбасса, в результате чего страдают мирные жители.

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