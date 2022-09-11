Последний работавший блок ЗАЭС остановили ночью | 360°

Важное 11 сентября 2022, 08:42 Поделиться Telegram

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Viber Последний работавший блок ЗАЭС остановили ночью Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: остановлен последний работавший энергоблок ЗАЭС РИА «Новости»

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Шестой энергоблок Запорожской АЭС — последний работавший на ней блок — остановили сегодня ночью. Об этом «Интерфаксу» сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

О том, что оператор Запорожской АЭС рассматривает остановку единственного работающего реактора, ранее сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он призвал немедленно прекратить обстрелы в районе атомной станции.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил Украину в попытках устроить энергетическую блокаду региона. Рогов констатировал, что ВСУ продолжают атаковать подстанции и ЛЭП, задействованные в электроснабжении освобожденной части Запорожской области. По его мнению, в ситуацию должна вмешаться ООН.

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Накануне Владимир Рогов также заявил, что Украина сама перестала принимать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции, притом что технические возможности для ее передачи есть.

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