Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы в районе Запорожской АЭС | 360°

Важное 09 сентября 2022, 17:39 Поделиться Telegram

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Viber Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы в районе Запорожской АЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал прекратить обстрелы в районе ЗАЭС РИА «Новости»

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе Запорожской АЭС из-за критической ситуации в энергоснабжении станции. Заявление появилось на сайте Международного агентства по атомной энергии.

Глава МАГАТЭ констатировал, что оператор Запорожской АЭС больше не уверен в том, что удастся восстановить внешнее электроснабжение после ночного обстрела, и рассматривает остановку единственного работающего реактора.

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Миссия МАГАТЭ во главе с ее генеральным директором прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября и пробыла там несколько дней. Сотрудники станции и Росатома показали им территорию и продемонстрировали повреждения, нанесенные ВСУ.

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По итогам визита агентство опубликовало отчет. Специалисты призвали создать вокруг АЭС особую зону безопасности, чтобы предотвратить катастрофу.

По мнению президента России Владимира Путина, отчету можно доверять. Он добавил, что США и Европа давят на МАГАТЭ, поэтому оно не может прямо заявить об обстрелах по Запорожской АЭС со стороны Украины.

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