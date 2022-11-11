Спецоперация 11 ноября 2022, 14:07 Названо число оставшихся в Херсоне мирных жителей Глава ВГА Херсона Кобец: в городе остались до 100 тысяч жителей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Около 100 тысяч жителей остались в Херсоне после отвода российских войск на левый берег Днепра, перемещение людей продолжается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава военно-гражданской городской администрации Александр Кобец.

«В городе остались от 80 до 100 тысяч жителей, по нашим подсчетам. Их вывоз из города продолжается и на сегодняшний день», — заявил он.

Реклама

Министерство обороны России сообщило о выводе военных подразделений с правого берега Днепра в соответствии с установленным планом.

Реклама

Командующий объединенной группировкой в зоне специальной операции Сергей Суровикин предложил войскам организовать линию обороны на левом берегу реки, с ним согласился министр обороны Сергей Шойгу.

Днем 11 ноября появилось видео с подорванным Антоновским мостом через Днепр. Власти Херсонской области сообщили, что сооружение находится в прежнем состоянии, а вывод военнослужащих ВС РФ продолжается.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял «360», что Минобороны приняло логичное и взвешенное решение отвести войска на левый берег Днепра. Он отметил, что из-за поврежденных мостов и переправ логистика российской группировки на правобережной части Украины сильно страдала.