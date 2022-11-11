Спецоперация 11 ноября 2022, 11:57 Появилось видео с места подрыва двух пролетов Антоновского моста Военкор Коц показал видео с места подрыва двух пролетов Антоновского моста

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Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram видео с двумя обрушенными пролетами Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого на левый берег Днепра, сообщил журналист.

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«Противник, судя по всему, к этому мосту с той стороны еще не подошел», — добавил корреспондент.

Ранее видео с моментом подрыва Антоновского моста опубликовал в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

В администрации Херсонской области при этом сообщили, что автомобильный мост через Днепр в Херсоне не был взорван. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.

«Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал он.

Елисеев добавил, что вывод российских сил с правого берега Днепра продолжается.