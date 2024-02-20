Эксклюзив 20 февраля 2024, 15:05 «Наши экипажи готовы». Американское химоружие окажется бессильным перед российской армией Военный эксперт Насонов: российские военные смогут защититься от химических атак

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Украинские боевики применили против российских военных американские химические боеприпасы, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Вредные вещества в больших концентрациях приводят к параличу дыхания и остановке сердца. Но даже такое оружие не сможет замедлить продвижение армии России, рассказал в стриме «360» с Екатериной Малашенко военный эксперт Роман Насонов.

«У каждого экипажа и в каждой воинской части есть комплект, который позволяет произвести дегазацию и дезактивацию. То есть боевая техника преодолеет участок заражения, встанет с подветренной стороны, чтобы сдувались с нее вещества в виде капельных осадков. Внутри [бойцы] наденут средства радиационной, химической и биологической защиты, дождутся, пока приедет подразделение РХБЗ и проведет дезактивацию», — рассказал об алгоритме действий Насонов.

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Специалисты омоют, например, танк специальным раствором, затем сольют все в одну точку и задокументируют это, чтобы в дальнейшем никто из российских солдат не пострадал. После этого экипаж выйдет из бронемашины и спокойно продолжит выполнять боевые задачи, отметил эксперт.

«То есть все, о чем они (украинские власти — прим. ред.) говорят, к этому наши экипажи готовы», — заключил Насонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Запад может устроить на Украине антироссийскую провокацию и использовать отравляющие вещества. СБУ также привлекла к сотрудничеству фирму «Реалаб», которая специализируется на импорте прекурсоров и химических реагентов.